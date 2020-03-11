Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Yaklaşık 4 aydır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Ardahan- Ardanuç kara yolu, 5 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları 183'üncü Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır açılmayan yolda yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 5 araç ile 8 kişilik ekibin, kar altında olan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede yoğun çalışmanın ardından yolu çift yönlü trafiğe açtığı kaydedildi.

Ardanuç, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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