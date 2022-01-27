Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığı anımsatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.
Kaynak: AA
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