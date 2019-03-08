Son Dakika Haberleri: Çığ Tehlikesini Göz Ardı Ederek Zirvedeki Yolları Açıyorlar

Çığ Tehlikesini Göz Ardı Ederek Zirvedeki Yolları Açıyorlar

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekipleri, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ayı çalışma yapıyor.

Çığ Tehlikesini Göz Ardı Ederek Zirvedeki Yolları Açıyorlar, System.String[]
MESUT VAROL - Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekipleri, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ayı çalışma yapıyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen yolun ulaşıma açık tutulması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığ nedeniyle de tehlike yaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yılın 7 ayı karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar ve tipi nedeniyle zaman zaman yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü Ekip Şefi Faruk Çeliker, AA muhabirine, her yıl kasım ayının ilk haftasıyla Karapet Geçidi'ne kar yağışının başladığını, bölgede düşen çığlar nedeniyle mayıs ayına kadar yol açma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Sadece Bahçesaray yolunda 20 kişilik ekip ve 11 iş makinesiyle karla mücadele ettiklerini anlatan Çeliker, "Eskiden bu yol 7 ay kapalı kalıyordu ama artık en fazla bir gün kapalı kalıyor. Bu yolda 15 farklı noktada çığ düşüyor. Bu nedenle ekiplerimiz çığla mücadelede çalışmalarını son derece kontrollü şekilde gerçekleştiriyor." dedi.

"Bazen ekiplerimiz çığ altında kalıyor"

Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını çok önemsediklerini ifade eden Faruk Çeliker, şöyle konuştu:

"Zaman zaman tipi etkili oluyor. Görüş mesafesi çok azalıyor ve ilerleyemiyoruz. Çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarımız zorlaşıyor. Sürekli çığ düşüyor. Bazen ekiplerimiz çığ altında kalıyor ama buna rağmen çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Tedbirsiz yola çıkan vatandaşlarımız bazen yolda mahsur kalıyor. Onların imdadına da koşuyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yol hizmetini elimizden geldiğince vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz."

Bölgede 3 yıl önce yapımı tamamlanan 2 kilometre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki kar tünelinin çalışmaları kolaylaştırdığını anlatan Çeliker, çığ bölgelerinde de benzer tünellerin yapılması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Kar, Van, Bahçesaray, Güncel
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