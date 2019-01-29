Son Dakika Haberleri: Çığ Tüneli Onlarca Yolcunun Hayatını Kurtardı

Çığ Tüneli Onlarca Yolcunun Hayatını Kurtardı

8 dakika önce

Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığdan kaçan sürücüler, çığ tüneline sığınarak kurtuldular.

Çığ Tüneli Onlarca Yolcunun Hayatını Kurtardı, System.String[]
Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığdan kaçan sürücüler, çığ tüneline sığınarak kurtuldular.

Etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle son iki günde Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca ile Hakkari-Şırnak karayoluna 60'a yakın çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi mesai gözetmeksizin gece gündüz zorlu doğa şartlarına rağmen çığ ve kaya düşmelerine karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna inen çığı fark eden 10'a yakın sürücü, çığ tüneline sığınarak kurtulmayı başardı. Araçların zamanında tünele girmesiyle Sümbül Dağı'nın iki ayrı noktasından düşen çığlar, tünelin her iki girişini de kapattı. Tünelde bir süre mahsur kalan araç sürücüleri ve beraberindeki yolcular, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de yapılan çığ tünellerinin hayat kurtardığını belirten vatandaşlar, çığ tünelleri projesini hayata geçiren yetkililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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