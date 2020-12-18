Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

18.12.2020 11:11

Gelen son dakika haberine göre Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak.

Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van- Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolunda mevsimin ilk karının düşmesiyle karla mücadele çalışmaları da başladı.

Geçen yıl çığ düşmesi sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda bu yıl benzer faciaların yaşanmaması için yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yağışlı günlerde ya da risk olduğu değerlendirilen saatlerde durumu jandarma ekiplerine bildirecek.

Karla mücadele ekiplerinin hazır bekletileceği bölgede jandarma, alınan karar doğrultusunda söz konusu yolda araç geçişlerine izin vermeyecek.

Kar yağışı ya da çığ tehlikesinin olduğu zamanlarda da Karayolları ekiplerinin talebi doğrultusunda yol, risk ortadan kalkıncaya kadar ulaşıma kapalı tutulacak. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanacak.

"Daha hassas davranacağız"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi ve mahalle yollarında karla mücadele edecek belediye ekiplerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bu sene tüm kurumlarla kışa hazır olduklarını anlatan Bilmez, "Başta Karayolları Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere tüm bölgelerimizde ekiplerimiz bakım evleriyle kışa hazır. Tuzlama ekipleri oluşturuldu. Belediye ekiplerimiz de 17 şantiyesiyle karla mücadele edecek. İnşallah vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli seyrüsefer imkanı sunacağız." dedi.

Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturulan yollarda da birtakım yeni tedbirler aldıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Geçen sene son 30 yılın en zor kışını geçirdik. Bu yıl hazırlıklarımızı ona göre yaptık. AFAD'tan diğer kurumlara kadar tüm ekiplerimizi hazırladık. Geçen yıl acı bir olay yaşadık. 42 canımızı Van-Bahçesaray yolunda yolda kaybettik. Bu yıl çığ tehlikesi ve risk durumu olan saatlerde Bahçesaray yolu trafiğe kapatılacak. Yağışlı gecelerde tamamen kapalı tutulacak. Bunun için Karayolları ekipleri her gün ve her hafta değerlendirme yapacak. Onların talebi üzerine yol kapatılacak. İnşallah geçen sene yaşananlardan ders alınarak daha hazırlıklı, daha hassas davranacağız. Yolun kapalı olacağı saatlerde veya günlerde ulaşım Hizan üzerinden sağlanacak. Bunun için de Hizan yolu sürekli açık tutulacak."

Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak
Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak
Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak
Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak

Bahçesaray, Jandarma, Hizan, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak - Son Dakika


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