Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler toprağa verildi.

Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:11 Kaynak: AA
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