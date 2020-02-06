Son Dakika › Güncel › Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Çığda hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi
6 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:11 Kaynak: AA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler toprağa verildi.
Son Dakika Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı