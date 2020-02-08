Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi - Son Dakika

Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Çermikli Orhan Demir, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Çermikli Orhan Demir, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Van Bahçesaray karayolunda 3 bin rakımlı Karabet geçidinde çığ altında kalan Telekominikasyon işçisi Çermik Örenkuyulu Orhan Demir'in hayatını kaybetmesi yakınlarının yaşadığı köyü yasa boğdu. Orhan Demir için köyde taziye çadırı kuruldu. Çığda hayatını kaybeden Orhan Demir'in ailesine İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun ve kurum amirleri taziye ziyaretinde bulundu. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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