Çığda hayatını kaybedenlere mevlit - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığda hayatını kaybedenlere mevlit - Son Dakika

Çığda hayatını kaybedenlere mevlit

7 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığın altında yaşamını yitirenler için Çatak ilçesinde mevlit okutuldu.

Van- Bahçesaray kara yolunda düşen çığın altında yaşamını yitirenler için Çatak ilçesinde mevlit okutuldu.

Çatak Merkez Camisi'ndeki mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Mevlidin ardından İl Müftüsü Ömer Keskin ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, şehitler ve hayatını kaybedenler için dua etti. Mevlit programı, verilen yemekle sona erdi.

Kaymakam Ekrem Çeçen, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığına dikkati çekerek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da son zamanlarda yaşanan olaylarda vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi.

İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Şeylan, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çataklının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuduk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik" ifadelerini kullandı.

Mevlit programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Çığda hayatını kaybedenlere mevlit

Ömer Keskin, Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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