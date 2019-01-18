Çığda Ölen Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı kırsal Akdere
Mahallesi Keklicek mevkisinde dün, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ramazan Sakallı'nın (50) cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi
morgundan alınarak ilçe mezarlığına getirildi.
Burada Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki
Sakallı'nın ailesine taziyelerini iletti.
Garaj Camisi imam hatibi Fatih
Şakalak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sakallı, ilçe mezarlığına defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:39 Kaynak: AA
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