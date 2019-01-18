Son Dakika Haberleri: Çığda Ölen Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çığda Ölen Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Çığda Ölen Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde dün, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ramazan Sakallı'nın (50) cenazesi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçe mezarlığına getirildi.

Burada Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki Sakallı'nın ailesine taziyelerini iletti.

Garaj Camisi imam hatibi Fatih Şakalak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sakallı, ilçe mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Akdere, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:48:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çığda Ölen Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]