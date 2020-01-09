Çığda ölen madenci toprağa verildi - Son Dakika
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Çığda ölen madenci toprağa verildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çığda ölen madenci toprağa verildi, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde düşen çığda hayatını kaybeden Yasin Kılıç'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Salı günü saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi, Çatalpınar mevkisinde krom maden ocağı yakınlarına çığ düşmesi sonucu evli şoför Yasin Kılıç hayatını kaybetti. Olay üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 sağlık ekipleriyle iş makineleri sevk edildi.


Dün saat 14.00'te ekipler maden ocağına ulaştı ve Kılıç'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kılıç'ın cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi.


Çamlıbel Mahallesi'ne götürülen cenaze burada helallik alınmasının ardından toprağa verildi. Bu sırada Kılıç'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra kent protokolü ve Kılıç'ın yakınları katıldı. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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