Çığda şehit düşen Aksaraylı asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çığda şehit düşen Aksaraylı asker son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'da çığ faciasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Çığda şehit düşen Aksaraylı asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'da çığ faciasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.


Van- Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemlerinde görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Dün uçakla Nevşehir Havalimanına getirilen şehidin cenazesi buradan karayolu ile memleketi Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi Morguna getirilen şehidin cenazesi bugün öğle saatlerine doğru Sultanhanı ilçesine gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra tekbirlerle tarihi Sultanhanı Kervansarayı önünde düzenlenen tören alanına getirildi. Şehidin babası Mehmet Süslü (55), eşi Süreyya Süslü (23), şehidin kardeşleri ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.


Oğlunun şehit haberine dayanamayan anne kalp krizi geçirdi


Oğlunun şehit haberine dayanamayan anne Yeter Süslü (53) şehit oğlu dün Aksaray'a getirilirken fenalaşarak kalp krizi geçirdi. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anne Yeter Süslü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne daha sonra ameliyata alınarak anjiyo yapıldı. Stent takılan annenin tedavisi halen sürerken, şehit oğlunun cenazesine ambulansla hastaneden getirilerek sandalye sedye ile tabutu başına getirildi.


"Şerefimizle dik duruyoruz, yenilmeyeceğiz"


Tabut başına gelen şehidin halası Fadimana Sarıgül (54) gözyaşları içinde şehidin fotoğrafını alarak, "Halam seninle gurur duyuyorum. Vatanıma feda ediyorum. Vatana feda ediyoruz, gurur duyuyoruz. Hakkını helal et halam. Ben seni oğluşum diye severdim halam. Annen gelemedi, annenin yerine öpeyim kuzum. Annenin yerine bağrıma basayım kuzum. Allah'ın izniyle dik duruyoruz. Şerefimizle dik duruyoruz, yenilmeyeceğiz. Elveda kuzum" şeklinde konuştu.


"Devletimiz, milletimiz sağ olsun"


Konuşmakta güçlük çeken acılı şehit babası Mehmet Süslü de, "Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Yüce bayrağımız, kırmızı bayrağımız yere inmesin inşallah. Cenabı Allah İslam alemini bir çatı altında nasip etsin inşallah. Şu anda eşim hastanede, kalp krizi geçirdi. Sağlık durumuna göre bakılacak. Şehit olmadan 2 gün önce oğlumla görüşmüştük. En sonunda da görüntülü aramıştı, görüntülü konuşmuştuk. Annesi acıdan dayanamadı kalp krizi geçirdi ben karşılamaya gidince. Oğlumun bir tane çocuğu var, 8 aylık" diye konuştu.


"Hakkını helal et yavrum"


Ambulansla doktorlar eşliğinde tören alanına getirilen ve sandalye sedye ile tabut başına taşınan anne Yeter Süslü, oğlunun fotoğrafını alarak gözyaşları içinde, "Seni burada mı görecektim yavrum. Hakkını helal et yavrum. Yüzünü gösterin yüzünü. Nasıl bakıyor bana nasıl" dedi. Anne daha sonra tekrar ambulansa taşınarak cenaze törenini ambulans içinden izledi.


Şehidin cenazesi Cuma namazını müteakip Sultanhanı Kervansarayı önünde tören alanında kılınan cenaze namazı sonrası yağan yağmur altında ilçe mezarlığında defnedildi. Şehidin cenazesine Aksaray protokolü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve binlerce vatandaş katıldı. - AKSARAY

Sultanhanı, Aksaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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