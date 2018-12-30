Çığda şehit düşen Dinç son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, memleketi Giresun
'da toprağa verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:15
Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı
Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek