Son Dakika Haberleri: Çığda şehit düşen Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Çığda şehit düşen Dinç son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Çığda şehit düşen Dinç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:15 

Ekonomi
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