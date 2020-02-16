Çığdan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Çığdan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de, 5 noktasına bir haftada 7 kez çığ düşmesinin ardından kapanan köy yolu, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de, 5 noktasına bir haftada 7 kez çığ düşmesinin ardından kapanan köy yolu, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, tipi ve kar yoğunluğuyla bilinen Kostan Dağı'nın eteklerinde yer alan Yağmurdere Vadisindeki Aşağı ve Yuvalı köylerine ulaşımın sağlandığı yol, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yaklaşık bir haftada aynı bölgede 7 kez oluşan çığ sonucu yükseklikleri 10 metreyi aşan kar kütlelerine, yeni çığ riskine karşı bir süre müdahale edilmedi.

Gerekli tedbirler alındıktan sonra yol, karla mücadele ekiplerince AFAD ve uzman ekipler kontrolünde temizlenerek ulaşıma açıldı.

Çığ kaldırma çalışması sırasında yolda kardan tüneller oluştuğu gözlendi.

Aşağı Yuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, yolun açılması için çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.

Çığdan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:41 Kaynak: AA
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