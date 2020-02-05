Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı

6 saat önce

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş Geçidi, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı, System.String[]

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt- Trabzon yolu Salmankaş Geçidi, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde gece saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde ikinci bir çığın düştüğü bölgeye ulaşan Karayolları'na bağlı ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yolu kardan temizleyip, ulaşıma açtı.


Trabzon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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