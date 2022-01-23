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Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi - Son Dakika

Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi

23.01.2022 21:01

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, yoğun kar yağışı ve çığ sonucu ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyen 150 kişinin ilçedeki bir yurda yerleştirildiğini söyledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, yoğun kar yağışı ve çığ sonucu ulaşıma kapanan Seydişehir- Antalya kara yolunda bekleyen 150 kişinin ilçedeki bir yurda yerleştirildiğini söyledi.

Yolcularla akşam yemeği yiyen Pişkin, yaptığı açıklamada, vatandaşların ilçede rahatça konaklayabilmeleri için gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan yolun, 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde çığ düşmesi nedeniyle açılmasının zaman alacağını düşünerek harekete geçtiklerini ifade eden Pişkin, şu bilgileri verdi:

"Biz de yolda kalan kardeşlerimizi, mağdur olmaması için okullarımızın yurdunda misafir ettik. Yolcularımızın kendi evlerinde gibi hissetmeleri için ve mağduriyetlerini gidermek için bir tas sıcak çorbamızı birlikte içelim istedik. Vatandaşın her şekilde hizmetinde olmak sosyal devlet gereğidir, asla bir keyfiyet ve lüks değildir bu bizim vazifemizdir. Vatandaşlar nerede ise bizim için hizmet oradadır. Yol güvenliğimiz sağlandığı andan itibaren kendilerini yolcu edeceğiz. İnşallah yarın itibarıyla yolumuz trafiğe açılacak."

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde çığ sonucu yaklaşık 200 metrelik mesafe karla kapanırken, bölge araç trafiğine tamamen kapanmıştı.

Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi
Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi
Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi
Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi

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Deniz Pişkin, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çığdan kapanan Seydişehir-Antalya kara yolunda bekleyenler yurda yerleştirildi - Son Dakika
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