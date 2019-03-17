Son Dakika Haberleri: Çığdan Kapanan Yol 2 Günlük Çalışmayla Ulaşıma Açıldı

Çığdan Kapanan Yol 2 Günlük Çalışmayla Ulaşıma Açıldı

40 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 bin 600 rakımlı mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 bin 600 rakımlı mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaktaki Kağnılı köyü ile Akyıldız mezrasını bağlayan yolda, 5 gün önce 5 ayrı bölgede çığ meydana geldi.

Çığın ardından kapanan mezra yolunu ulaşıma açmak için Taşlıçay İlçe Özel İdaresince 4 kişilik karla mücadele ekibi oluşturuldu.

Ekip, 2 bin 600 rakımlı bölgede, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 20 metre uzunluğundaki kar kütlelerini temizlemek için gece gündüz dozer ve iş makineleriyle çalıştı. Mezra yolu, 2 günlük çalışmanın ardından açıldı.

Taşlıçay İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, AA muhabirine, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını, bu durumun dağlık bölgelerde çığ tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

Ulaşıma kapanan bölgede yol açma çalışması sırasında da çığ tehlikesi olduğunu ancak vatandaşları mağdur etmemek için hummalı çalışma yürüttüklerini anlatan Yıldırım, ekiplerin, mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kağnılı Köyü Muhtarı Hasan Karahan, yolu açan ekiplere teşekkür ederek, "Bu sene kış sert geçti. Bölgede zaman zaman çığ meydana geliyor." dedi.

Mezra sakinlerinden Sinan Göksün de yolu ulaşıma açan ekibe teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Kar, Ağrı, Taşlıçay, Güncel
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