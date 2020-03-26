Çiğdem Batur'dan sert çıkış: Çok cahiller

İşte Çiğdem Batur'un karantina günlerinden aktardıkları;



Biraz daha motivasyonum yüksek geçirmeye çalışıyorum. Kendimi eve kapattım diye "Bugün 5. Günüm, daha ne kadar gün geçecek Allah bilir. Kafayı yemek üzereyim" gibi haller benim ruh halimi yansıtmıyor. Olduğum ortamdan ve durumdan mutlu olmaya çalışıyorum.



Evde olmak isteyip de yapmak istediklerine zaman bulamayanların o imkana ulaştığı bir süreç bu… Ben öyle yapıyorum. Doktora yaptığım için vaktimin çoğu ödev yapmakla geçiyor.



Toplum ve dünya insanları olarak biraz durmamız gerekiyordu. Bir şeylere sürekli koşuyoruz. Her şeye acele ediyoruz. Bu süreç içerisinde kendi enerjimizin dengesini bozuyoruz. Bu da psikolojik ve fiziksel hastalıklara yol açıyordu. Biraz durup biraz kendimizi dinleyip zihnimizin ve bedenimizin bizden ne istediğini duymamız gerekiyordu. Bunun içinde fırsat oldu. Evlerde durmak zorundayız. Alternatifimiz yok şu anda… Doğru ve kaliteli zamanın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu bir sınav… Bu sınavı doğru atlatırsak bizi çok güzel şeyler bekliyor. Biraz sağduyulu ve sabırlı olmak gerekiyor.



Kendinin dışında başka insanları düşünmemiz gereken süreç... Bütün dünya bangır bangır bağırırken, sosyal medyada bu kadar fazla örneği varken, böbürlenerek "Ne olacak ya?" diye hava atılabilecek durum söz konusu değil… Bana çok cahilce geliyor.



