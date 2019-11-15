Çiğdem Batur tiyatro için balerin oldu

Oyunda balerin Sevda'yı canlandıran ünlü oyuncu, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdi ve bale dersleri aldı. Batur, 2 ay boyunca hem provalara hem de yetişkin bale kursuna gitti. Oyunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı Oliver Spence ile beraber rol alan Çiğdem Batur, "İşimle ilgili kendime yatırım yapmayı, kendimi geliştirmeyi seviyorum" dedi.