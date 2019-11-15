Son Dakika Haberleri: Çiğdem Batur tiyatro için balerin oldu
Son Dakika Magazin Çiğdem Batur tiyatro için balerin oldu - Son Dakika Magazin

Çiğdem Batur tiyatro için balerin oldu

6 saat önce

Oyunda balerin Sevda'yı canlandıran ünlü oyuncu, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdi ve bale dersleri aldı.

Çiğdem Batur tiyatro için balerin oldu, System.String[]

Oyunda balerin Sevda'yı canlandıran ünlü oyuncu, rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdi ve bale dersleri aldı. Batur, 2 ay boyunca hem provalara hem de yetişkin bale kursuna gitti. Oyunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı Oliver Spence ile beraber rol alan Çiğdem Batur, "İşimle ilgili kendime yatırım yapmayı, kendimi geliştirmeyi seviyorum" dedi.

Çiğdem Batur, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37 
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