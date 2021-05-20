Çiğdem Karaaslan: "Birileri gençlere apolitik diyebilir" - Son Dakika

Çiğdem Karaaslan: "Birileri gençlere apolitik diyebilir"

20.05.2021 16:18
Çiğdem Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Birileri gençler apolitik diyebilir, gençler aman canım Türkiye meselelerinden uzak sadece kendi dünyalarında diye düşünüyorsa eğer onlara 15 Temmuz'u hatırlatmak isterim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Birileri gençler apolitik diyebilir, gençler aman canım Türkiye meselelerinden uzak sadece kendi dünyalarında diye düşünüyorsa eğer onlara 15 Temmuz'u hatırlatmak isterim" dedi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kütüphane Konuşmaları' programı sonuncusu 'Kütüphaneler ve Şehirler' konu başlığı adı altında Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Programın bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan oldu.

Çevre şehir ve kültür hayatın bütünün kapladığını, konuşurken, tartışırken, siyaset ilişkisine bakarken çok fark edilmediği bir alan olduğuna ve yoğun olarak Türkiye'nin şehirlerine dair, şehirlerin kimliğini değiştirmeye dair, şehir siyaset ilişkisi olarak çalışmalar ürettiklerine değinen Karaaslan, "Kongrenin ardından çevre konusunu çok önem verdik. ve bakıldığında Sanayi Devrimi ile değişen bir dünya var Türkiye onun gerisinde kalmış, yakalamak için çok çaba sarf edilse de aradaki fark arttığı için çok zorlandık. Devamında ise bilişim devrimi olarak adlandırdığımız gelişmeler var. ve iklim değişikliği ile birlikte hızla gelen iklim krizi, beraberinde ise ülkelerin onu ön alma çabası içerisinde bir yarışı var. İnanıyoruz ki Türkiye bu yarışta diğerlerinde olduğu gibi geri kalmayacak. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Dolayısıyla çevreyi sevmek, doğayı sevmek, Rabb'imin yarattığı her canlıyı sevmek felsefesini ele alırken bir taraftan da ekonomik, ticari ve küresel ölçekte önemli teknolojik gelişmeler perspektifinden bakıyoruz" dedi.

"Uzak vizyonları belirlerken ki en çok feyz aldığımız gençlerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevre konusunu, özellikle de gençlerin çevre ile ilgili düşüncelerini çok önemsediğini belirten Milletvekili Karaaslan, "Sizler de spesifik alanda uzmanlaşmanızı öneririm. Çevre hakları, yeşil istihdam, bunlar önümüzdeki 20 yılın belirleyici konuları olacak. Bu hızlı değişimi yavaşlatacak son nesiliz. Müthiş şekilde tüketen ve üretimi de doğayı katlederek bir insanlık var. Çevre konusunda bunları yapıyoruz. Kültür de ise kültür merkezli işler yapacağız. Uzak vizyonları belirlerken ki en çok feyz aldığımız gençler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlere verdiği değerin birebir şahitlerindenim" diye konuştu.

"Genç yüreklerin bu ülkeye katacağı çok şey olduğuna inananlardanım"

Geçen yıllarda gençlerin, aile kurmalarının, iş kurmalarının yeterliği olduğu ancak gelinen noktada bunun yeterli olmadığına vurgu yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Genç fikirlerin, genç yüreklerin bu ülkeye katacağı çok şey olduğuna inananlardanım. Geçen yıllarda sizin hayatınızı kurmanız, aile kurmanız, iş kurmanız sizin için yeterli olabilirdi. Ancak bugünün Türkiye'sinde sadece kendimiz için kurduğunuz hayaller yeterli değil. Daha büyük hayaller kurmak ve bu hayalleri gerçekleştirebilme iddiasına sahip olmak zorundasınız. Türkiye bugün kendi yağıyla kavrulmaktan çıkıp, dünyanın önemli meselelerindeki önemli aktörlerden biri oldu. Bunun ötesinde de bölgesel güçten, küresel güç olma iddiasında. Kovidin de hızlandırdığı, bilim adamlarının da söylediği gibi olacak olanın daha hızlı, daha yakınlaştıran, hayatımıza geçiren değişim ve dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu dönemde ne kadar uzak kalmış olsak da teknoloji ile paylaşılacaklar hızla paylaşıldı. Ancak gözle kurulan kontağın hissettirmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın iki yüzlülüğüne bakılarak yaşanan olaylar var"

Güncel konular hakkında da gençlere tavsiyelerde bulunan Karaaslan, "Bir şeyleri değiştirme arzunuzu biliyorum. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan büyük haksızlıklar var. Bu bağlamda kadın hakları, insan hakları, çevre hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları konusunda hep çok üst düzey bir noktada durdukları bugüne kadar öğretilen batı dünyası dünyada yaşanan acıların sessizliği daha da dramatik bir durum. Dünyanın iki yüzlülüğüne bakılarak yaşanan olaylar var. En son ve hala yaşamakta olduğumuz Filistin meselesinde ve hatta 1946'dan beri yaşamakta olunan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da BM kürsüsünden dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, İsrail'in haritasını göstererek, 'biri bana söylesin İsrail'in sınırları nerede başlar, nerede biter' diye sorduğu ve tıpkı 'dünya beşten büyüktür' dediğinde olduğu gibi ve hakikaten onun liderliğinin umuda dönüştüğü, mazlum coğrafyasının 'evet Recep Tayyip Erdoğan' bize elini uzatır dediği bir noktaya kavuşuldu. Onun için söylüyorum ki sorumluluğunuz sadece kendinize ve ailenize karşı olamaz. Bu tip sorumluluklar süreklilik arz etmektedir. Cumhuriyetin kurtuluşunun adımının atıldığı şehrin evlatları olarak 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi o şuuru hala taşıyor olmasaydık birçok mücadeleyi kaybetmiştik. İmkansızlıklara rağmen, imanı yerine koyarak elde ettiği ruh haline sahibiz. Birileri gençler apolitik diyebilir, gençler aman canım Türkiye meselelerinden uzak sadece kendi dünyalarında diye düşünüyorsa eğer onlara 15 Temmuz'u hatırlatmak isterim. 15 Temmuz'da kendini sokaklara atanlar ilk gençlerdi. Dolayısıyla o asil ruh hala bizim yüreğimizde. Sizler o ruhun taşıyıcılarısınız. Müthiş bir kalkınma ve gelişme hamlesi içerisindeyiz. Eğer öyle olmasaydı bugün Türkiye'de her köşe başında bu kadar yeni yatırımı görebilir miyiz? Eğer öyle olmasaydı bir kütüphane yeter bize der Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Samsun'a kazandırma iddiasında olmazdık. Eğer öyle olmasaydı olan üniversiteler neyimize yetmiyor niye biz bunu 81 ilde 81 üniversite yapalım ki, Hakkari'de de üniversite olmayıversin, çocuklar kalkıp en yakın şehre gitsinler derdik. Bugün 207 üniversiteyle Türkiye'nin 4 bir yanını her alanda gelişmesini ilerlemesini isteriz. Türkiye'de ki yerli ve milli sanayinin geldiği noktada hiçbiri boş hiçbiri tesadüf değil. Sizin fikirlerinizi, yol göstericiliğinize ihtiyacımız var" şeklinde kullandı.

Programa, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da katıldı. - SAMSUN

Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir
Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir
Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir
Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir
Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir
Çiğdem Karaaslan: Birileri gençlere apolitik diyebilir

Çiğdem Karaaslan, Türkiye, Samsun, Uzak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiğdem Karaaslan: 'Birileri gençlere apolitik diyebilir' - Son Dakika


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