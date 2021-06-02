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Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı - Son Dakika

Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı

02.06.2021 18:37
Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı, System.String[]

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, "Cemre bildiğiniz gibi havaya, suya, toprağa düşer ama biz içimize düşen çevre hareketi olarak tanımladık Cemre'yi. 81 ilimizde bin gencimizle birlikte çevre hareketi başlatmış olduk böylelikle" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, "Cemre bildiğiniz gibi havaya, suya, toprağa düşer ama biz içimize düşen çevre hareketi olarak tanımladık Cemre'yi. 81 ilimizde bin gencimizle birlikte çevre hareketi başlatmış olduk böylelikle" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü öncesinde 'Cemre Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaaslan yaptığı açıklamada, "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak çok uzun zamandır çevre konusuna yoğun bir ilgi ve aynı zamanda çevreye yönelik politikalarımızın oluşturulması hususunda uzun zamandır önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz projemiz aslında birkaç ay önce başlayan, Covid-19 nedeniyle birazcık daha yavaş ilerleyen ama artık bugünden sonra sahada çok daha aktif olarak ilerleyeceğimiz 'Cemre' projemizden bahsetmek istiyoruz. Cemre bildiğiniz gibi havaya, suya, toprağa düşer ama biz içimize düşen çevre hareketi olarak tanımladık Cemre'yi. 81 ilimizde bin gencimizle birlikte çevre hareketi başlatmış olduk böylelikle" dedi.

Projenin gençleri merkezine alacak şekilde başlayacağını belirten Karaaslan, "Çalışmamız tabii ki merkezde iklim değişikliğini almakta. Aslında iklim değişikliği yerine iklim krizi demek belki daha doğru olur. Covid-19 salgını şu anda dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de bizi bekleyen çok büyük bir tehdit var ve ne yazık ki aşısı. O da yaklaşan iklim krizi" diye konuştu.

Projelere başlanmadan önce gençlere eğitimler verildiği bilgisini veren Karaaslan, "Çevre ahlakı, iklim değişikliği, sıfır atık, sahada yapacakları uygulamalar ve enerji başta olmak üzere bu başlıklarla birlikte eğitimlerini aldılar. Çok değerli hocalardan sertifikalarını aldılar. Şimdi onlar durgun bir suya atılmış bir çakı misali diyorum halka halka dalga dalga büyümeye devam edecekler. Şimdi sahada da aktif olacaklar. Gün gelecek cemreler suya düşecekler. Şehirlerindeki akarsular, denizleri cemrelerle birlikte mutlaka değerlendireceğiz. Çevreye ilgi duyan, hayvan sever, çevre dostu ve aynı zamanda geleceğimiz için çok önemli bir adım olarak tanımladığımız çevre dostu tüm projelerde yer almak isteyen tüm gençleri de bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli – Mustafa Cenik/İHA)

Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı
Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı

Çiğdem Karaaslan, Dünya Çevre Günü, Koronavirüs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiğdem Karaaslan, çevre projesi 'Cemre'yi anlattı - Son Dakika


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