Çiğdem Karaaslan'dan Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2019'un 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olduğuna işaret ederek, "2019, istiklale aşık bir millet olarak Samsun'umuzdan tüm dünyaya güçlü mesajlar vereceğimiz yeni bir dönemin başlangıcı ve millet olarak geleceğe söyleyeceğimiz söz ile tarihi bir dönüm noktası olacaktır." ifadesini kullandı.



Karaaslan, yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni umutlarla karşılanan 2019 yılının ülke, bölge ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.



Türkiye'nin 2018 yılında her alanda büyüdüğünü, hedeflerine ulaştığını ve ülkenin dünyadaki itibarının daha da yükseldiği bir yıl olduğunu belirten Karaaslan, "Sevinçleri, hüzünleri, başarıları, kayıpları ve kazançlarıyla geride bıraktığımız 2018 yılının ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz demeden hep birlikte el ele verdiğimiz, omuz omuza durduğumuz, kararlılıkla çalışmaya devam ettiğimiz, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm gariplere ve mazlumlara insanlığın yegane umudu olarak kapılarımızı, gönüllerimizi açtığımız, insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Karaaslan, 2019 yılında birlik, beraberlik ve kardeşlikten alınan güçle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasinin daha da ileriye taşınacağına, ülkeyi Cumhuriyetin 100. yılı için koyulan hedeflere ulaştırmada gereken gayret ve her türlü fedakarlığın milletçe gösterileceğine yürekten inandığını vurguladı.



31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerin yalnızca şehirlerin değil ülkenin kaderini belirleyeceğinin altını çizen Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:



"2023 hedeflerimize ulaşmamızda bir eşik niteliği taşıyan yerel seçimlerle de Türkiye'nin ekonomide, siyasette ve hayatın her alanında yeni başarılar kazanarak gücüne güç katacağı, milletimizin desteği ve üstlendiğimiz sorumluluğun gereğiyle ülkemizin aydınlık geleceğine emin adımlarla yürüyüşünü sürdüreceği bir yıl olacak. 2019, tüm dünya ve ülkemiz için olduğu kadar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelemizde ilk adımın atıldığı kurtuluş şehrimiz, milletvekili olmaktan gurur ve onur duyduğum Samsun'umuzun sahip olduğu tarihi anlam nedeniyle de büyük önem taşımaktadır. 2019, Samsun'da yakılan Milli Mücadele meşalesinin tüm Anadolu'ya yayıldığı bir milat olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olması vesilesiyle, istiklale aşık bir millet olarak Samsun'umuzdan tüm dünyaya güçlü mesajlar vereceğimiz yeni bir dönemin başlangıcı ve millet olarak geleceğe söyleyeceğimiz söz ile tarihi bir dönüm noktası olacaktır."



Çiğdem Karaaslan, güvenlik güçleri ve kahraman Mehmetçik'e güç ve kuvvet, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat diledi.

