Çiğdem Tunç: Döktüğü gözyaşları en büyük ödülümdür

Kültür Bakanlığı'nın Türkiye genelinde özel tiyatrolara destek olmak amaçlı başlattığı konseptte, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun sahnelediği, Eray Yasin Işık'ın yazdığı 'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali: CAHİDE SONKU" oyununun çok özel misafiri vardı.

"ÇİĞDEM TUNÇ'U SEYREDERKEN TEYZEM CAHİDE SONKU'YU İZLEDİM!"

Cahide Sonku'nun hayatta olan tek yakın akrabası, öz yeğeni Turan Sönmez ve kızı Fatoş Sönmez de izleyiciler arasındaydı. Oyun sonunda gözyaşlarına hakim olamayan ve Cahide Sonku'yu canlandıran Çiğdem Tunç'a sarılarak hıçkırıklara boğulan Sönmez; "Sevgili Çiğdem Tunç'un benim öz teyzem olan Cahide Sonku'yu canlandıracağını duyunca çok sevindim. Cahide Sonku'yu genç nesillere anlatmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Cahide Sonku; ilk kadın star, ilk kadın yapımcı ve yönetmendir. 1930'lu ve 1940'lı yıllarda o zamanın Türkiye'sinde yapmak büyük bir başarıdır. Ne mutlu ki dün akşam Cahide ile birlikteydik, onu yıllar sonra karşımda görmek beni çok duygulandırdı. Sahnede Çiğdem Tunç hanımı seyrederken teyzemi izledim. Teşekkür ederiz bu güzel gece için sevgili Çiğdem Tunç. Tüm oyuncuları kutlarım. Bu arada oğlum Tolga Sönmez'in hazırladığı Cahide Sonku'nun tüm hayatı yakında kitap olarak siz sayın okuyucularla buluşacak" diyerek duygularını ifade etti.

ÇİĞDEM TUNÇ: EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜ ALDIM!

Bu duygu dolu anların ardından Çiğdem Tunç da "Turan Sönmez beyefendi Cahide Sonku'nun yeğeni yani Cahide Sonku öz be öz teyzesi Turan Bey'in. Oyunu seyrettikten sonraki dökmüş olduğu gözyaşları benim en büyük ödülümdür, Ben ona Cahide hanımı bu denli kuvvetle hissettirebildiysem eğer tüm ekip arkadaşlarımla birlikte, zaten çoktan en hakiki jüri tarafından ödülüm takdim edilmiştir" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Temmuz ayı başında Diyarbakır, Mardin turnesinde 'Şoför Nebahat' oyununu sahneleyen Çiğdem Tunç Tiyatrosu, Temmuz sonunda İBB Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde '3+1 Zombili' adlı oyununu sergileyecekler.

Sonra Batman Mardin olmak üzere 'Binbir Gece Masalları' adlı oyunları ile yeni bir Güneydoğu turnesine çıkacaklar.

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ REHABİLİTASYON SÜRECİNDE ÖZEL TİYATROLARDAN DESTEKLERİNİ ESİRGEMESİNLER!

Tiyatronun kurucusu, televizyon sunucusu ve oyuncu Çiğdem Tunç, "Şoför Nebahat, Binbir Gece Masalları, 3+1 Zombili, Cahide Sonku, Bir Eski Zaman Hikayesi, çocuk oyunlarımız ve yeni sezonda sizlerle birlikte olacak 'Astrotürkler Geliyor' adlı oyun ile gerçek bir repertuvar tiyatrosu olduk. Türkiye'nin her yerinde sahneye çıkmadık kültür merkezi kalmasın istiyoruz. Buradan tüm değerli il ve ilçe belediye başkanlarımıza sesleniyor ve bu rehabilitasyon sürecinde özel tiyatrolardan desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Cahide Sonku'yu oynamak ve sahnelemek gerçekten çok zorlu bir işti. Oyunun sonunda kendisi ile tüm hayatını geçirmiş yeğeni Turan Bey'in gözyaşları ile teyzesi Cahide Hanım'a sarılır gibi bana sarılması ise ödüllerin en büyüğü idi. Çünkü bana değil, Cahide Hanım'a sarılıyordu gerçekten. Başka söze gerek var mı? Demek ki işimizi hakkıyla ve doğru bir şekilde yapabilmişiz ekip arkadaşlarımla birlikte" diye konuştu.