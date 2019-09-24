Son Dakika Haberleri: Çiğdemli Belediyesine icra takibi
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Çiğdemli Belediyesine icra takibi

2 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinde, borçlarından dolayı belediyeye icra takibi başlatıldığı bildirildi.

Çiğdemli Belediyesine icra takibi, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinde, borçlarından dolayı belediyeye icra takibi başlatıldığı bildirildi.

Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, yazılı açıklamasında, belediye tarafından bir firmaya yaptırılan güneş enerjisi panelleri borcunun ödenmemesi nedeniyle icra takibi yapıldığı belirtti.


Sungur, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu durum belediyemize maddi ve manevi büyük zarar vermiştir. Son olarak karşı firmanın icrayı, belediyenin kapısına kadar göndermesi ve belediyenin tüm araç gereçleri ve banka hesaplarına el konulmak istenmesi bizleri çok üzmüştür. Bu hoş olmayan durum, Çiğdemli Belediyesinin yıllarca hiç karşılaşmadığı ve açıklaması mümkün olmayan bir durumdur. Ben Belediye Başkanı olarak bu durumu kabul etmiyorum ve şu anki imkanlarımızla da bu borcu ödememiz mümkün değildir."

Çiğdemli, Sorgun, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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