cigdemT kimdir? Çiğdem Türk kimdir, kaç yaşında? cigdemT Çiğdem Twitch hesabı! - Son Dakika
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cigdemT kimdir? Çiğdem Türk kimdir, kaç yaşında? cigdemT Çiğdem Twitch hesabı!

13.08.2021 09:47
cigdemT kimdir? Çiğdem Türk kimdir, kaç yaşında? cigdemT Çiğdem Twitch hesabı!

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler canlı yayın uygulaması Twitch'te son zamanların yükselen yayıncısı, cigdemT adıyla bilinen Çiğdem Türk kimdir? cigdemT Twitch ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı Twitch yayıncılarından olan Çiğdem Türk, sosyal platformlarda cigdemT adını kullanmakta. Son zamanların popüler kadın yayıncısı Çiğdem Türk kimdir? cigdemT Çiğdem Twitch hesabı nedir?

ÇİĞDEM TÜRK CIGDEMT KİMDİR?

Türkiye'nin popüler ve yükselen kadın yayıncısı, Çiğdem Türk (cigdemT) 1994 yılında doğdu. Aslen Girensun doğumlu olan Çiğdem, İstanbul Aydın Üniversitesi, Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Twitch platformunda yayınlar yapan Çiğdem Türk, (cigdemT) isimli kanalın sahibidir.

Çiğdem'in, küçük yaşlardan beri oyun oynamaya yönelik tutkusu, onu pandemi sürecinde ilgi duyduğu işi yapmaya yönlendirmiş ve yayıncılık serüvenini başlatmıştır. Yaklaşık 14 ay önce platforma giriş yapan cigdemT, son zamanların yükselen yayıncıları arasında yer alıyor. Twitch yayınları sırasında genellikle Valorant ve Teamfight Tactics yayınları yapan Çiğdem'in, oyunlarda bir hayli yetenekli olduğu söylenebilir.

Çiğdem Türk, aynı zamanda ülkemizin önemli espor organizasyonu Supermassive Blaze'de aktif olarak asistan menajer olarak çalışıyor.

CIGDEMT ÇİĞDEM TÜRK'ÜN KAÇ ABONESİ VAR?

Twitch'te 105 bin'den fazla takipçisi olan cigdemT, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı cigdemT'dir. Ek olarak yayıncının YouTube'da 2 bin'den, Instagram'da 14 bin'den, Twitter'da ise 3 bin'den fazla takipçisi vardır.

CIGDEMT Twitch

CIGDEMT YouTube

CIGDEMT Instagram

CIGDEMT Twitter

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