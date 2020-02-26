Ciğer, emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ciğer, emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi - Son Dakika

Ciğer, emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi

6 saat önce

Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri ilçe emniyet müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Ciğer, emniyet müdürü Çelik'e başarılar diledi, System.String[]

Türk KızılayKaradeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri ilçe emniyet müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.


Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri görevine yeni atanan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik'e Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi çalışmalarından bahseden Ciğer, ülkemizde yapacağı çalışmalarda Türk Kızılay'ı olarak her zaman yanında olduğunu belirtti. Kızılay heyeti emniyet müdürü Çelik'e hayırlı olsun dileklerini söyleyerek başarılar diledi. Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ciğer ve beraberinde ki heyete teşekkür etti. - ZONGULDAK

Hakan Çelik, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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