Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı - Son Dakika

Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı

11.11.2020 09:56
Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı, System.String[]

Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı Gastronomi kenti Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatı son iki ayda yüzde 20 oranında zamlanarak 80 TL oldu.

Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatı son iki ayda yüzde 20 oranında zamlanarak 80 TL oldu. Son zamların ardından ise ciğer fiyatı, kırmızı et fiyatını geçti.

Gaziantep'te ciğerin kilogram fiyatı son 2 ayda 20 TL zamlanarak 80 TL oldu. Ciğer fiyatı kilogramı ortalama 50 TL olan kırmızı et fiyatını geçti. Restoran işletmecileri ve kebapçılar, ise ciğer fiyatının bu rekor artışının ardından talebin azaldığını ifade etti. Fahiş fiyatlardan ciğer dürümü satmamak için fedakarca davrandıklarını belirten kebapçılar ise ise son 2 ay öncesinde 20-22 TL'ye sattığı dürümü ise 25 TL'den satıyor.

Kentteki kebapçılar ve restoran işletmecileri fedakarlıklarına rağmen ciğere talebin azaldığını belirtirken, fiyatların artışını ise koyun ihracatına ve pandemiye bağladı.

"İhracat ve pandemi ciğer fiyatını arttırdı"

Ciğer fiyatının artmasını koyun ihracatına ve pandemiden kaynaklı olduğunu ifade eden restoran işletmecisi Erkan Ayık, "Ciğerdeki son zamanlarda artışın nedeni biz esnaflar olarak koyunlarımızın ihracatla satılıyor olmasına bağlıyoruz. Türkiye'de günde 7-8 bin koyun ihracatı yapılıyor. Bu ihracatta koyun fiyatının artmasına ve bu nedenle de ciğer fiyatının artmasına neden oluyor. Her geçen gün ciğer fiyatlarımız yükseliyor. Sadece ihracat değil aynı zamanda pandemi de fiyat konusunda çok etkili. Ham ciğer fiyatı 2 ayda 60 TL'den 80 TL'ye yükseldi. Ciğer temizlendikten sonra 85 TL oluyor. Dürüm fiyatlarımız 22 TL'ydi şimdi 25 TL oldu. Fazla kar elde edemiyoruz çünkü müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz. Fahiş fiyatlarla satmamak için mücadele veriyoruz. Restoran işletmecileri olarak ciğer konusunda bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Ciğerin fiyatı artınca dürüme zam yapmamak için kendimizden fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Daha ne kadar bu şekilde dayanabiliriz onu bilmiyoruz. Çok fazla dayanabileceğimizi de düşünmüyorum" dedi.

"Ciğer fiyatı Türkiye'nin her yerinde aynı"

Ciğer fiyatının her yerde aynı olduğunu ve Gaziantep'in gastronomi şehri olmasından dolayı fiyatların yükselmesine neden olmadığını belirten Erkan Ayık, "Ciğer konusunda fiyatların yükselmesine neden olan ekonomik durum ve koyun fiyatlarının çok yüksek olmasıdır. Bu nedenler ciğer fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Bazı duyduğumuz haberler var, Gaziantep'in gastronomi şehri olduktan sonra yemek fiyatların yükseldiği hakkında bir söylenti var. Asla böyle bir durum söz konusu bile değil. Ciğer, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Adana'da, Konya'da Türkiye'nin her yerinde aynı fiyattan satılıyor. Türkiye'nin her yerinde ciğer kebabı satan dostlarımız var. Bu konuyu onlarla da istişare ediyoruz. Ciğerin fiyatı şuanda tekel gibi her yerde aynı fiyattan satılıyor" ifadelerini kullandı.

"En ucuz şehir Gaziantep"

Gaziantep'in gastronomi şehri olduktan sonra fiyatların yükselmediğini tam tersine Türkiye'deki en ucuz şehir olduğunu söyleyen Erkan Ayık, "Gaziantep'imiz herkesin bildiği gibi gastronomi şehri ve bununla gurur duyuyoruz. Ancak Gaziantep gastronomi şehri diye pahalı bir şehir değil. Ben ülkemizin birçok yerini gezdim, Gaziantep'in en ucuz ve uygun fiyatlı çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de herkesin Gaziantep'i görmesi gerek diyorum" diye konuştu.

Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı
Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı
Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı
Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı
Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı

Türk Lirası, Gastronomi, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Et fiyatını geçen ciğer 2 ayda 20 TL zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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