Ciğer ve ekibi "Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi'ne" katıldı
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Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılmaz "Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi'ne" katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
Türk Kızılay
'ı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılmaz
"Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi'ne" katıldı.
Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılmaz, Kızılay Genel Merkezi'nin Bolu
'da gerçekleştirdiği "Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi'ne" katılım sağladı. Eğitimde Türk Kızılay'ının milli vizyonu, kalkınma hedefleri ve Kızılay şubelerindeki faaliyetlerini geliştirmek adına hedefler anlatıldı. Eğitime Batı Karadeniz Bölgesi
'ndeki Türk Kızılay'ı başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - ZONGULDAK
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