Ciğer ve tatlı fırtınası!
33 dakika önce
Şişleri ve ekstradan hazırladığı uykulukları Bismil domatesi, biber közleme ve soğan közleme, sumaklı soğan, ayran eşliğinde yağlı ve baharatlı lavaş ekmeklerine sarıp yiyoruz.
Şişleri ve ekstradan hazırladığı uykulukları Bismil domatesi, biber közleme ve soğan közleme, sumaklı soğan, ayran eşliğinde yağlı ve baharatlı lavaş ekmeklerine sarıp yiyoruz…
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:08
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