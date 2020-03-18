Ciğerci Aziz koronavirüse karşı önlemini aldı - Son Dakika

Eskişehir'de faaliyet gösteren 'Ciğerci Aziz Usta' koronavirüsüne karşı işletmesini dezenfekte yaparak müşterilerine sağlıklı bir ortam oluşturdu.



Eskişehir'in ünlü işletmelerinden 'Ciğerci Aziz Usta' koronavirüsüne karşı önlem aldı. Müşterilerinin hastalıktan korumak isteyen işletme dezenfekte çalışmalarını her gün düzenli olarak gerçekleştirmeye başladı. Gelen müşterilere de önlemler alan işletme bu sayede gelenlere daha sağlıklı hizmet vermeyi planlıyor.



Konuyla ilgili konuşan işletme sahibi Aziz Karagöz, koronaya karşı tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, "Bu virüsle ülke olarak savaşacağız. Biz de üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğiz. Gelen müşterilerimizin sağlığı için her gün dezenfekte yaparak onların sağlığını düşünüyoruz. Masa aralıklarının fazla olması olası durumların zaten önüne geçiyor. Hizmet veren çalışanlarımızda gereken tüm önlemleri almış durumda. Hizmetimizi en üst seviyede titizlikle yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR