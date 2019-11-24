Ciğerci Aziz Usta'da öğretmenlere özel sıra gecesi

Eskişehir'de marka haline gelen Ciğerci Aziz Usta, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şanlıurfa'dan özel olarak getirdiği Urfalı İshak Demir ekibinin performans gösterdiği 'Urfa Sıra Gecesi' ile gelen misafirlere unutulmaz bir sıra gecesi yaşattı.



Tarihi dokusu, dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan Ciğerci Aziz Usta'da birbirinden güzel türkülere repertuvarında yer veren ekip, dinleyenlere Urfa kültürünü yaşattı. Kültürlerarası etkileşimin mimarı Ciğerci Aziz Usta'nın sahibi Aziz Karagöz, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında öncelikle tüm öğretmenlerin gününü kutladı.



Aziz Usta, "800 kişilik bir yerimiz var Eskişehir'de. Tatları ve lezzetleri ile Urfa kültürünü yaşatan, Urfa müzesini andıran bir mekanımız var burada. Her gün gelen misafirleri eğlendirmek için canlı müzik ekibimiz oluyor. Onlar şarkıları seslendiriyor. Ancak bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gelen misafir ve öğretmenler için geleneksel Urfa Sıra Gecesi düzenliyoruz. Bugün farklı illerden; Bursa, Afyon, Kütahya, Bilecik'ten Öğretmenler Günü programı kapsamında misafirlerimiz akın etti. Biz de Öğretmenler Günü nedeniyle hazırladığımız bu programı onlara ayarlamaktan gurur duyuyoruz. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Programın içeriği hakkında da bilgi veren Karagöz, "Urfa Sıra Gecesi ekibi Urfa'dan geldi. 10 kişilik bir grup haline şarkıları seslendiriyor. Halay çekiliyor. Misafirlerimizi eğlendirerek Urfa kültürünü yaşatmak için sanatçılarımız performanslar gösterecekler" diye konuştu.



Program sırasında Aziz Usta, gelen öğretmenlere çiçek verdi. - ESKİŞEHİR