Ciğerci Aziz Usta'dan spora destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ciğerci Aziz Usta'dan spora destek - Son Dakika

Ciğerci Aziz Usta'dan spora destek

7 saat önce

Eskişehir'in meşhur kebapçısı Ciğerci Aziz Usta, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve yöneticilerini ağırlayarak sporculara malzeme desteği verdi.

Ciğerci Aziz Usta'dan spora destek, System.String[]

Eskişehir'in meşhur kebapçısı Ciğerci Aziz Usta, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve yöneticilerini ağırlayarak sporculara malzeme desteği verdi.


Eskişehir'in meşhur lezzetlerinden Ciğerci Aziz Usta, amatör kulüplere desteğine devam ediyor. İşletme sahibi Aziz Karagöz, son olarak Eskişehir'i temsil eden Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve yönetimini işletmesinde ağırladı. Ziyarette her bir sporcuya eşofman takımı da hediye edilirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Karagöz, bu gibi desteklerle işletme olarak hem sporcuların hem de görme engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güner ise kulüp adına destekleri için Aziz Karagöz'e plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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