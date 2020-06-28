Ciğerci ustaları normalleşme sürecinden memnun - Son Dakika

Ciğerci ustaları normalleşme sürecinden memnun

Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre sadece paket servisi yapan ciğerciler, müşterilerini iş yerlerinde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyor.

Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre sadece paket servisi yapan ciğerciler, müşterilerini iş yerlerinde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyor.

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Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan ciğerci ustaları, uzun süre müşterilerine sadece paket servis yaptı.

1 Haziran'dan itibaren hijyen ve sosyal mesafe kurallara uygun olarak müşterilerini yeniden ağırlamaya başlayan ustalar, süreçten memnun.

Ciğerci ustası Muhammed Siyah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bölge insanının yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de bu lezzetin adeta tutkunu olduklarını aktaran Siyah, "Salgın nedeniyle vatandaşlarımız bu güzel lezzeti istedikleri gibi gelip yiyemediler. Biz de vatandaşlarımızın bu lezzetten mahrum kalmaması için paket servisleri yaptık. Normalleşme süreciyle birlikte insanlar artık gelip ciğerini burada yiyebiliyor. Yavaş yavaş eski günlerimizdeki yoğunluğa kavuşuyoruz. Ne kadar vaka sayısı düşerse, bizim işlerimize de olumlu yansıyor." dedi.

Ciğerci ustası Kasım Kımız da normalleşme süreciyle gereken tedbirleri alarak yeniden müşterilerini iş yerinde ağırlamaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sürecin iyi gitmesiyle satışlarının da arttığını söyleyen Kımız, "Koronavirüs nedeniyle iş yerimizi 2 ay kapattık. Haziran ayıyla birlikte tekrar işlerimize başladık. Vakaların düşmesiyle işlerimize çok olumlu yansıdı. Şu anda süreç iyi gidiyor. İşlerimiz açıldı. İnsanlar gelip ciğerini burada yemeye başladı. İnşallah daha iyiye gideriz." ifadelerini kullandı.

Dışarıda ciğer yemenin keyfi başka

Mehmet Taş da ciğer kebabının her öğünde tüketildiğini, arkadaş ortamında dışarıda yemenin daha keyifli olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle uzun süre ciğer kebabını tüketemediğini ifade eden Taş, "Sürecin normalleşmesiyle eski günlerde olduğu gibi dışarıda ciğer kebabı yemeye başladık. Ocak başında yemek daha lezzetli ve daha güzel oluyor." diye konuştu.

Koronavirüs, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:40 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ciğerci ustaları normalleşme sürecinden memnun - Son Dakika

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