Son Dakika Haberleri: Ciğerden okuyan adamdan "Ciğerden"
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Ciğerden okuyan adamdan "Ciğerden"

39 dakika önce

Güçlü sesi ve ciğerden okuma tekniği ile, müzik dünyasının önemli isimlerinden Ekrem Düzgünoğlu'ndan bambaşka bir eser "Ciğerden"

Ciğerden okuyan adamdan

Müzik hayatına küçük yaşta, er meydanı sayılan Ankara düğünlerini çalarak başlayan, ardından çocukluktan beri hayallerini süsleyen İstanbul'a konservatuar okuma için gelen Ekrem Düzgünoğlu; "Berduş" "Sultanım" "Dermansız" gibi onlarca hitine, yeni birisini daha ekledi "Ciğerden"

Sözü ve Müziği Ekrem Düzgünoğlu'na ait bu eser, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

"İnsan ömrü 4 mevsim gibidir. İlkbaharda doğarsın, yazın gençliğini yaşarsın, sonbaharda olgunluk evresindesindir ve kışın yavaş yavaş sona gelmişsindir. İşte bu eserimde bir insanın 4 mevsiminden geriye kalan ciğerden sevmektir olgusunu yansıtmaya çalıştım" diyen Ekrem Düzgünoğlu bu olguyu klipinde de seyirciye aktarmaya çalıştı.

İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
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