'CİĞERİME AÇILAN YARANIN ADALETİNİ İSTİYORUM' - Son Dakika

ANTALYA'da alkollü sürücü M.B.T.'nin (26) kullandığı aracın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Şevket Erdem (31), yaklaşık 1 yıl sonra hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını söyleyen anne Fadime Arpağ (57), talebin reddedilmesine tepki gösterdi. Arpağ Oğlum için adalet istiyorum. Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum dedi.

Kaza, 1 Kasım 2020'de akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Teknokent önünde meydana geldi. Şevket Erdem yönetimindeki otomobile, arkadaşı M.B.T.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Erdem'in kalbi durdu. Çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdem'e kalp masajı yapıp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık 11 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ve normal serviste tedavi gören Erdem, geçen aylarda özel bir hastaneye nakledildi. Erdem, 31 Ekim 2021'de hastanede hayatını kaybetti.

Şevket Erdem'in annesi Fadime Arpağ, oğlunun uzun süre yoğun bakımda kaldığını söyledi. Arpağ, kayıtlara göre sürücüsü M.B.T.'nin olay günü 2.14 promil alkollü olduğunu, kaza yerinde fren izine rastlanmadığını belirtti. Oğlu Şevket'in ölümün ardından M.B.T. hakkında tutuklama isteğinde bulunduklarını ifade eden Arpağ, talebin reddedilmesine tepki gösterdi.

'SADECE BİR HAFTA EV HAPSİ VERDİLER'

Oğlundan kalan fotoğrafları gözyaşları içinde öpüp koklayan Arpağ, şunları söyledi

Arabayı TIR geçmiş gibi ezmiş. Kaza sonrası hepimiz mahvolduk. Bir çare bulamadık. Karşı taraf tutuklanmadı. Sadece bir hafta ev hapsi verdiler. O kadar. Suçsuzmuş, 80-90'la gidiyormuş. 80- 90 kilometre hızla giden arabayı nasıl o hale getirmiş. Karşı tarafın annesi 1-2 ay gelip gitti. O çocuk hiç gelmedi. Çarpan kişi de oğlumun arkadaşıymış, daha sonra öğrendik. O kadar alkol içip neden araca biniyorlar Neden suçsuz, günahsız insanları rezil ediyorlar Oğlumun suçu neydi Oğlumun emniyet kemeri takılı, alkolü yok. Kendi güzergahında gidiyormuş, direkt gelip vurmuş. Sanki suçluyuz da onlar suçsuz. Oğlum için adalet istiyorum. Ciğerime açılan yaranın adaletini istiyorum.

Şevket'in kız kardeşi Sevim Erdem (28) ise şöyle konuştu

Karşı taraf 2.14 promil alkollü, frene bile basmadan ağabeyime arkadan çarpıyor. Karşı tarafın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz.