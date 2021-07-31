CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ! - Son Dakika

CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ!

CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ!
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

CİĞERİMİZ YANIYOR!

CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ!

Ülkemiz, son 3 günde çıkan 85 orman yangınıyla mücadele ediyor. Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da yoğunlaşan, kimi bölgelerde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarında, oksijen kaynağımız olan orman yaşamı önemli ölçüde yara alırken, yangını söndürmek için mücadele eden bazı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetti ve yaralandı, birçok insanımız maddi kayıplar yaşadı.

İtfaiye birimlerinin, vatandaşlarımızın ve devletimizin ilgili kuruluşlarının ortak mücadelesi sayesinde orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı. Kuru ve sıcak geçen yaz aylarında olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmadan, her vatandaşımızın orman yangını riskine karşı tedbirli olması, akciğerlerimiz olan ağaçları korumamızın en etkili yoludur.

Sualtı topluluğu ailesi olarak orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Aynı acıların, aynı kayıpların bir daha yaşanmamasını ümit ederek yaşamak için ormanlarımızı yaşatalım!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Kaynak: Habermetre

Antalya, Mersin, Muğla, Adana, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CİĞERİMİZ YANIYOR! YAŞAMAK İÇİN ORMANLARIMIZI YAŞATMALIYIZ! - Son Dakika
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