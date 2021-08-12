Üye Girişi
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi - Son Dakika

Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi

12.08.2021 17:13

Antalya'da tarla sahibinin bıraktığı üre gübresini yiyen 25 keçi acı içinde can verdi. Hayvan sahibi, gübreyi bırakan tarla sahibine 'vicdanı yok' diye seslenirken, keçilerin ciğerlerinin patladığını belirtti.

Korkuteli ilçesinde tarlaya bırakılan gübreleri yiyen 25 keçi, ciğerlerinin patlaması sonucu acı içerisinde can verdi. Hayvanların sahibi Özcan Köken, gözyaşları içerisinde gübreleri bırakan kişinin tarla sahibi olduğunu söyledi. Köken, hayvanları ölüme sürüklediğini aktardığı tarla sahibine 'vicdanı yok' diye seslendi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, numune alıp inceleme başlattı.

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi

EKİPLER, BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Yelten Mahallesi Kayalı ve Üçkuyular mevkisindeki arazide otlayan 25 keçi, tarlanın etrafına atılan kepekle karışık üre gübresini yedikten kısa süre sonra öldü. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen 25 keçi, bölgede kazılan çukura gömüldü.

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi

"BUNU YAPAN İNSANDA VİCDAN YOK"

Hayvanların sahibi Özcan Köken, çok üzgün olduğunu belirterek, "Tarla sahibi M.A., tarlanın etrafına kepekle karışık üre gübresini hayvanlar yalasın, yesin diye atmış. Bunu yapan insanda 'vicdan' diye bir şey yok" dedi.

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi

"HAYVANLAR YAŞAMASIN DİYE ÇOK ATMIŞ"

Daha önce tarla sahibini "Bu gübreyi atma" diyerek uyardığını ancak kendisini dinlemediğini öne süren Köken, "Bilerek, öldürmek için attı. Burası 4 köyün ortasında, ortak kullanılan bir alan. Burada tarım işlemesi de bitmiş ve vatandaş mahsulünü kaldırmıştır. Herkesin hayvanı araziye girmiş. Bunu yapan hayvanlara kızan birisi. Bunun bedeli ödenmeli. Hayvanlar yaşamasın, diye çok atmış. Hayvanların gözleri, ciğerleri ve vücudu patlamış" diye konuştu.

Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi

Korkuteli, Hisarcık, Tarım, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü 17:49 Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı 17:26 Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi 17:05 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum 16:57 Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında 16:23 Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti 16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek 15:59 Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı 15:54 Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler fikir ayrılığına düştü         
17:51
Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış         
17:34
Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı         
17:23
Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor         
17:01
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak         
16:07
Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar         
15:57
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:19
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı         
15:12
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 18:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement