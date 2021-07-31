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Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu! - Son Dakika

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

31.07.2021 09:21
Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!, System.String[]

TARKAN: Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır inşallah. Yangının söndürülmesi için mücadele eden herkese teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz.

TARKAN: Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın en kısa zamanda kontrol altına alınır inşallah. Yangının söndürülmesi için mücadele eden herkese teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz.

AJDA PEKKAN: Çok üzgünüm Manavgat.

TÜRKAN ŞORAY: Manavgat alev alev. Çok acı, çok çok üzücü...

HAKAN ALTUN: Türkiye yanıyor, insanlar ölüyor, içimiz yanıyor. Allah aşkına bir şeyler yapın.

GÜLŞEN: İnanılmaz bir facia. Ölenler var. İnsanlar, çocuklar, ormanda yaşayan canlılar ve tabii doğa bitap halde. Müdahale edip yangını söndürmeye çalışan ekiplere, bu korkuyu yaşayan, evinde olan herkese güç, kuvvet diliyorum.

IŞIN KARACA: Bu yangınlara kim sebep olduysa cehennem ateşinde yansın.

EROL EVGİN: Cennet vatanımın her köşesinden yangın haberleri geliyor. Canlılar yok oluyor. Yüreğimiz yanıyor.

GÜLBEN ERGEN: Yaktığınız canlarda boğulun!

SELDA BAĞCAN: Bu yangınları çıkaran eller kırılsın.

PINAR ALTUĞ: Ülkem yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle. Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar! Sebep olanlar, yatacak yeriniz yok!

FERHAT GÖÇER: Orman yangınlarına sebep olanların ocakları da, yaktıkları ormana dönsün.

HANDE YENER: Didim, Marmaris, Kütahya, Bodrum... Her yeri yakıyorlar. Türkiye'yi yakıyorlar. Yangınları çıkaranlar bulunmalı, en ağır cezayla cezalandırılmalıdır.

MURAT BOZ: Çok üzgünüm. Umarım bu felaket en kısa zamanda kontrol altına alınır.

Ciğerlerimiz yanıyor: <a class='keyword-sd' href='/tugba-ozay/' title='Tuğba Özay'>Tuğba Özay</a> tayına ağladı, <a class='keyword-sd' href='/sahan-gokbakar/' title='Şahan Gökbakar'>Şahan Gökbakar</a>'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

SİMGE SAĞIN: Ülkede ağaç kalmadı neredeyse. Kıyametten ne farkı var şu anın? Bitirdiniz ülkeyi!

NAZAN ÖNCEL: Yanan her bir ağaç, her bir kuş için ağıt yaksam az gelir. Bir fidan dikmeyi bile bilmeyiz ama kundaklayıp duruyoruz. Yaz geldi mi ödüm kopar, gömleğim titrer. Ne kuşların konacak dalı kaldı, ne hayvanların yeri yurdu, ne atmosferin tahammül gücü kaldı. Yazıklar olsun.

SONER ARICA: İyi hissetmiyorduk zaten, iyice kaçtı tadımız... Çok yazık çok... Sebep olanlara edilecek her türlü beddua az gelecek... Lanet olsun.

ÖMÜR GEDİK: Ulusal yas ilan edilmesini talep ediyorum. Milyonlarca can kaybımız var. Bu masumların katilleri cehennem ateşinde yansın.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: Çok yazık çok. İnsana, doğaya, hayata zerre acıması olmayan zalimlerle yaşıyoruz.

YONCA EVCİMİK: Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu yangınlar yürek parçalıyor. İçimiz yanıyor...

*CÜNEYT ARKIN: Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

SEDA SAYAN: Antalya, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla, Kütahya yanıyor. Allah kahretsin yakanları.

HADİSE: Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun.

DENİZ SEKİ: Peş peşe çıkan yangınlar normal değil. Yanan güzelim ağaçlar, hayvanlar, sönen kaç yuva, maddi manevi hasar... Bu acıları izlemeye yüreğim yetmedi. Kızgınlığımı, kırgınlığımı anlatmaya kelimelerim yetmez. Çok üzgünüm.

BURCU GÜNEŞ: Canlarımız, hayvanlarımız, ormanlarımız... Çok üzgünüm, çok.

YALIN: Önce Manavgat, şimdi Marmaris, dünya güzeli yerler, o canım ağaçlar, hayvanlar, orman... Evleri yanan çaresiz insanlar... Kalbim paramparça! Kötü niyeti veya ihmali olan, bu kabusa sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!

SİBEL CAN: Üzüntüm çok büyük. Ülkemizin dört bir yanını saran orman yangınlarından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

TUBA ÜNSAL: Biz insanoğlu elbirliğiyle cehennemi yaşatıyoruz diğer canlara ve sonucunda kendi cehennemimizi yaratıyoruz. İçim paramparça. Videoları ve açıklamaları okudukça sinirden deliye dönüyorum. Ülkenin her yeri yangın yeri. Gencecik çocuklar kovayla su taşıyor, zehirleniyor, ölüyorlar! Yazık, çok yazık.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, minik dostlarımıza da yardım elinin uzatılmasını diliyorum.

TEMA Vakfı'na bağış yağmuru

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonucunda binlerce ağaç yok oldu. Sanat dünyasının ünlü isimleri de yanan ormanları tekrardan yeşillendirmek için TEMA Vakfı'na bağışta bulunduklarını açıkladı.

MELDA KAMHİ KOSİF: Aynalı Tılsımlar Dükkanı adlı kitabımın ağustos ayı boyunca satışından elde ettiğim şahsi gelirimi Tema Vakfı'na bağışlamaya karar verdim.

KAAN SEKBAN: 9 Ağustos Harbiye Açıkhava gösterimizin tüm gelirini TEMA'ya bağışlıyoruz.

YASEMİN SAKALLIOĞLU: "Doğru Koca Nasıl Seçilir" isimli oyununun Maximum Uniq Açıkhava'da yapılan gösteri gelirini TEMA'ya bağışladı.

BÜLENT SERTTAŞ: 30 Temmuz Cuma günü Mücver Yalıkavak sahnesindeki programımın tüm gelirini TEMA'ya bağışlıyorum. Güzel ülkemin bir daha böyle bir felaket yaşamaması temennisiyle.

REFİKA BİRGÜL: Refika Birgül, YouTube kanalının bu ayki gelirlerini TEMA Vakfı'na bağışlayacak.

GÜLBEN ERGEN: Oğulları adına bağışta bulunan Gülben Ergen "Üç oğlum adına 2 bin fidan bağışı yaptım. Atlas, Ares, Güney Ormanı kurulacak" dedi.

ASLI HÜNEL: Bu gün yapacağım konserim dahil sonrasında yapabildiğim kadar fidan bağışı yapacağım. Verdiğim, vereceğim her konser sonrası 50-100, gücüm neye yeterse fidan bağışı yapacağım.

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

YILMAZ ERDOĞAN: Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız...

KERKİ SOLFEJ: Bir ölsek! On bin diriliriz! Sanatçılarımız ile aldığımız ortak karar sonrası 30 Temmuz/ 2 Ağustos tarihlerindeki dokuz konserimizin bilet gelirleriyle 10 bin fidan bağışı yapılacaktır.

HASAN CAN KAYA: Ülkenin dört bir yanında yaşanan felaket içimizi yaktı. "Konuşanlar" ekibi olarak TEMA'nın umudumuzu tekrar yeşerten bu kampanyasına 5 bin adet fidan ile biz de katılıyoruz.

SERTAB ERENER: İki gündür yaşadığımız ciğerimizi yakan bu acı ile bugün sahneye çıkmak benim için imkansızdı, iptal edelim istemiştim. Ama Turkcell ile gerçekleştireceğimiz bu konserin bütün gelirini kaybettiğimiz ormanlarımızı en kısa zamanda yeniden yeşertmek için bağışlamaya karar verdik. Bu gece şarkılarımı bütün ruhumla kaybettiğimiz ağaçlarımız, hayatını kaybeden bütün canlılar için söyleyeceğim.

MEHMET BOZDAĞ: "Yanan Ormanlar Yeşile Dönüyor" kampanyası kapsamında orman yangınından etkilenen yeşil alanlar için Mehmet Bozdağ ve Bozdağ Film Ailesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı "OGEM-VAK" sivil toplum kuruluşuna 10 bin adet fidan bağışı yapıyoruz. Ormanlarımız bağışlamış olduğumuz fidanlarla tekrar yeşile bürünecek, yeniden nefes olacak!

ALEYNA TİLKİ: Bu akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi Yıldızlı Geceler konserinden elde edeceği gelir ile çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına 'Şahin Akdemir Hatıra Ormanı' kurulacağını açıkladı.

OĞUZHAN UĞUR: EVİMİ AÇIYORUM

Oğuzhan Uğur, yangında evini kaybedenler için Manavgat'taki evini 2 aileye açacağını belirtti: "Manavgat ve çevresinde olan aileler için yazıyorum. Çokaklı'da bulunan ve iki ailenin rahatça barınabileceği evimin kapılarını size açmak istiyorum. Çevre bölgelerde yazlığı olan dostlar, sizden de yardım bekliyorum."

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

Tuğba Özay yayına ağladı

Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, ikinci bir acı daha yaşadı. Özay'ın Tarçın adını verdiği tayı da yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdi. Özay üzüntüsünü Instagram'da paylaştığı bu kareyle dile getirdi.

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

Saadet Işıl Aksoy:  İsmini Marmaris'ten alan kızım her şeyden habersiz uyuyor

Tatil için ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunan Saadet Işıl Aksoy, yangınla ilgili paylaşımlarda bulundu. Konakladığı otelin karşı ormanından yükselen dumanları sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, yaşadıklarını takipçileriyle de paylaştı:

"Marmaris'te feci bir yangın başladı. Tek bir helikopter sürekli tur yapıyor. Böyle bir yangını bu şekilde söndürmesi mümkün değil. Dünya üzerindeki en güzel doğa, en eşsiz ormanlar kül oluyor. İsmini Marmaris'ten alan kızım, içeride her şeyden habersiz uyuyor, ona ve yaşıtlarına bırakacağım dünyanın bu olduğu gerçeği beni delirtiyor."

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

Şahan Gökbakar'ın evi risk altında

ŞAHAN Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin arka tarafından görünen ateş ve duman, tüyleri ürpertti. Marmaris'te 10 milyon TL'ye aldığı yeni evinden görünen yangın, oyuncuya da gergin anlar yaşattı. Söndürme çalışmaları süren bölgede yangın eğer kontrol altına alınamazsa ünlü oyuncunun evinin de tehlikeye gireceği söyleniyor. Ayrıca teknesini evinin önüne demirleyen Gökbakar'ın, günlük tekne turlarının gelmesini engellemek için o bölgeyi dubalarla çevirdiği de dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

Kemal Uçar: Ailemin köyü yanıyor

Oyuncu Kemal Uçar, ailesinin evinin bulunduğu Mersin'deki Taşucu köyünün de yandığını söyledi: "Anne-babamızın her sene 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor. Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi evi terk etti. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun' dedi annem. Söyleyeceklerim bu kadar."

Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!
Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu!

Şahan Gökbakar, Manavgat, Marmaris, Yangın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ciğerlerimiz yanıyor: Tuğba Özay tayına ağladı, Şahan Gökbakar'ın evi risk altında... Ünlü isimler TEMA'yı bağış yağmuruna tuttu! - Son Dakika Magazin


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