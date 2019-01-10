Son Dakika Haberleri: Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

38 dakika önce

Hakkari-Çukurca karayolunda karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, inen çığdan son anda kurtulmayı başardı.

Çığın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular, System.String[]
Hakkari- Çukurca karayolunda karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, inen çığdan son anda kurtulmayı başardı.

Hakkari'de zor şartlar altında cefakarca çalışan karla mücadele ekipleri, birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Hakkari-Çukurca karayolunun 20. kilometresinde bulunan Kunebız mevkiinde karla mücadelesi yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, dağlardan kopan çığdan saniyelerle kurtuldu. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibinden kepçe operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci, Hakkari-Çukurca karayolunda karla mücadele çalışması yaparken inmeye başlayan çığı fark etti. Geri manevra yapan iş makineleri operatörleri, birbirlerine seslenerek çığdan kurtuldu.

İş makineleri saniyelerle çığdan kurtulmayı başarırken, yolun diğer tarafında bulunan bir tır sürücüsü ise aracını bırakarak yaya olarak diğer tarafa kaçıp çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hakkari-Çukurca yoluna inen çığ ve yaşananlar saniye saniye görüntülendi. Çığın inmesini bekleyen karayolları ekipleri, kapanan Hakkari-Çukurca karayolunu yeniden ulaşıma açtı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

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