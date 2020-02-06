Çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

11 dakika önce

Bölgedeki karlı dağlar Bahçesaray yolundaki Narlıca Mahallesinde bekletilen ekipler VAN - Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki karlı dağlar

Bahçesaray yolundaki Narlıca Mahallesinde bekletilen ekipler

VAN - Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor. Yukarınarlıca Mahallesi'nde güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin verilmiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.

Çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Bahçesaray, Narlıca, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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