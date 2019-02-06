Çığın Kapatığı Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
30 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, 3 günlük çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, 3 günlük çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre 10 gün önce, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü
köyü, Ekinlik mezrasına ulaşımın sağlayan yol, çığ düşmesi sonucunda kapandı. Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına bildirmesinin ardından köye gönderilen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, mezra yolunu 3 günlük yoğun çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.
Öte yandan Sason'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:58 Kaynak: İHA
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