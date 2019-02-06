Son Dakika Haberleri: Çığın Kapatığı Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığın Kapatığı Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

30 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, 3 günlük çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Çığın Kapatığı Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, 3 günlük çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre 10 gün önce, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü, Ekinlik mezrasına ulaşımın sağlayan yol, çığ düşmesi sonucunda kapandı. Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına bildirmesinin ardından köye gönderilen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, mezra yolunu 3 günlük yoğun çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açtı.

Öte yandan Sason'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Yolüstü, Sason, Batman, Güncel
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