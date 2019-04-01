Son Dakika Haberleri: Çığın Kapattığı Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığın Kapattığı Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iki gün önce Çığlı ve Ortaköy arasındaki bölgeye düşen çığ nedeniyle kapanan yoldaki çalışmasını tamamladı.

Geceli gündüzlü çalışma yapan ekipler, yoğun çalışma sonucunda metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek, yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, söz konusu bölgede yol genişletme çalışması da yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Ortaköy, Şırnak, Hakkari, Güncel
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