Çığın Kapattığı Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Şırnak
kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iki gün önce Çığlı ve Ortaköy
arasındaki bölgeye düşen çığ nedeniyle kapanan yoldaki çalışmasını tamamladı.
Geceli gündüzlü çalışma yapan ekipler, yoğun çalışma sonucunda metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek, yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, söz konusu bölgede yol genişletme çalışması da yürütüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: AA
Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi
Kayyum Atanan 10 İlin 6'sını HDP Kazandı
Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek