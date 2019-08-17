Son Dakika Haberleri: Çığırtkanlıkla mücadele kapsamında 9 iş yeri mühürlendi
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Çığırtkanlıkla mücadele kapsamında 9 iş yeri mühürlendi

1 saat önce

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplini bozan kişi veya işletmelerle mücadelesini sürdürürken, denetimler kapsamında 9 işletmeye 3 ila 5 gün arasında mühürleme işlemi yapıldı.

Çığırtkanlıkla mücadele kapsamında 9 iş yeri mühürlendi, System.String[]
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplini bozan kişi veya işletmelerle mücadelesini sürdürürken, denetimler kapsamında 9 işletmeye 3 ila 5 gün arasında mühürleme işlemi yapıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal ve merkez mahallelerde denetimlerini sürdürürken, kent disiplini dışında hareket eden kişi ve işletmelere karşı yaptırımlarını sürdürüyor. Alanya'nın çeşitli noktalarında denetimlerini gerçekleştiren ekipler 8 işletmeye 3, 1 işletmeye de 5 gün olmak üzere geçici süreyle mühür vurdu. Toplamda 9 işletme faaliyete kapatıldı.

Çalışmaların sezon boyunca sıklıkla devam edeceğini ifade Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzurunu bozmadan, ahilik kuralları çerçevesinde hareket eden esnaflarımızın sayısının artması en büyük arzumuz. Esnaflarımızla birlikte, Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmek istiyoruz. Bu anlamda huzur bozan, rahatsızlık yaratan işletmelerle mücadele etmek de boynumuzun borcu. Ekiplerimiz sezon boyunca artan denetimlerini devam ettirmekten, sorumlularına yaptırımlarını uygulamaktan vazgeçmeyecek. Usullere uymayan esnaflarımızdan ricamız, itibar ve gelir kaybına uğramamak adına kendilerine çeki düzen vermeleridir" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
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