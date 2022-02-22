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Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü - Son Dakika

Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü

22.02.2022 09:08

- Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü Cebinden uyuşturucu madde düşüren şahıs kamerada Sultangazi'de bir iş yerine giren madde bağımlısı şahıslar, cebindeki uyuşturucu maddeyi yere düşürdü.

- Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü

Cebinden uyuşturucu madde düşüren şahıs kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir iş yerine giren madde bağımlısı şahıslar, cebindeki uyuşturucu maddeyi yere düşürdü. Uyuşturucu maddeyi yere düşürdükleri o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen iki kişi çiğköfte almak için girdikleri dükkanda sipariş verdikten sonra kendi aralarında hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartışmaya başladı. Ardından ise, şahıslardan biri cebinden parayı çıkarıp hesabı ödemek için beklerken cebinde bulunan uyuşturucu madde yere düştü. Daha önce kullandıkları maddenin etkisi altında olan şahıslar yere düşen uyuşturucuyu ise fark edemeyip dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra yerde bulunan madde olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede maddeyi düşüren şahısların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahısları yakalamak için ise çalışma başlattı.

Uyuşturucuyu düşürme anları kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken iki kişinin önce çiğköfte dükkanına girip sipariş verdikleri ve ardından kendi aralarında bir süre tartıştıkları ardından ise düştükleri maddeyi fark etmeden dükkandan ayrıldıkları görülüyor.

Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü
Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü
Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü

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Sultangazi, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiğköfte almaya gelen şahıs cebinden uyuşturucu madde düşürdü - Son Dakika


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