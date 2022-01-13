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Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı - Son Dakika

Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı

13.01.2022 16:43

İstanbul Arnavutköy'deki bir çiğköfte dükkanında korku dolu anlar yaşandı. Çiğköfte alma bahanesiyle dükkana giren bir saldırgan, silahla çiğköfteciye saldırdı.

Arnavutköy'de 12 Ocak'ta iddiaya göre, Barış Beyoğlu, öğlen saatlerinde kendisine ait çiğ köfte dükkanını açtı. Dükkanın açılmasından kısa süre sonra içeri giren, yağmurluk giyen cerrahi maskeli kişi, çiğköfte almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu, müşteri kılığında iş yerine giren kişiye çiğköfte hazırlamak üzere tezgaha geçti. O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahı Barış Beyoğlu'nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETTİ

Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu da saldırganın peşinden koştu. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DÜKKANA YAĞMURLUKLA GELDİ

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurluk giyen şahsın içeriye girdikten kısa süre sonra tezgahın arkasında bulunan işyeri sahibine ateş ettiği görülüyor. Ardından neye uğradığını şaşıran adam saldırganın peşinden koştuğu güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
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Beyoğlu, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı - Son Dakika


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