Son Dakika Haberleri: Çiğköfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi

Çiğköfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi

1 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğköfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Çiğköfte Paketlerine Gizlenmiş Mermi ve Fişek Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğköfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta İlçe otogarından yolcu otobüsüyle gönderilen kargo içindeki çiğköfte paketlerine gizlenmiş 343 adet tabanca mermisi, 50 adet av fişeği dip kapsülü ve 1 kilo tüfek saçması ele geçirdi.

Badem isimli bomba köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen mermi, fişek ve saçmalar ile ilgili 1 şahıs göz altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa
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