Son Dakika Haberleri: Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
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Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

7 dakika önce

Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldüNİĞDE - Niğde'de çiğköfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü
NİĞDE - Niğde'de çiğköfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay; Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir çiğköfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğköfte yoğurma makinesinin çalıştığı esnada içerisine düşen C.M.A. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayabaşı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
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