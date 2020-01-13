Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması

8 dakika önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Niğde'de 8 Haziran 2019'da mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın adının verildiği Evka-6 Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Gümrükçü, ilçenin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Gümrükçü, Niğde'de şehit olan Harmankaya'nın bu parkta her gün çocuklarla olmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan yardımcısı Köçer'e yapılan silahlı saldırıyı kınayan ve bu saldırının onun şahsında Çiğli Belediyesine ve Çiğli halkına yapıldığını kaydeden Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Ali Rıza Köçer, Çiğli halkı ve 9 aydır Çiğli Belediyesi demektir. Failleri önce yargı önünde, sonra cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli değişim sürecine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır. Rantı kesilenlerdir. İmar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiğli halklı ile birlikte Çiğli'de şer odaklarına geçit vermeyeceğiz."

Şehit Harmankaya'nın kız kardeşi Nurdan Gizem Erbiliballı da kardeşinin "görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir" felsefesine uyduğunu belirterek, "Benim kardeşim kahraman bir Türk askeriydi. O canı pahasına mücadele etmiştir." dedi.

Köçer'in de katıldığı törende "Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya"nın adının bulunduğu kaidenin açılışı yapıldı.

Köçer, 11 Ocak'ta Ataşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada düzenlenen silahlı saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Harmankaya, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
18:48 Spor servet yardımcı kulüplerin borç sarmalından kurtulması için uefa da istekli - Son Dakika
18:48 Ankara msb: resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Son Dakika
18:48 Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika
18:48 Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:46 Rus trollerine karşı Litvanya elfleri - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]