Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer'e yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Niğde'de 8 Haziran 2019'da mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın adının verildiği Evka-6 Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Gümrükçü, ilçenin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Gümrükçü, Niğde'de şehit olan Harmankaya'nın bu parkta her gün çocuklarla olmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan yardımcısı Köçer'e yapılan silahlı saldırıyı kınayan ve bu saldırının onun şahsında Çiğli Belediyesine ve Çiğli halkına yapıldığını kaydeden Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Ali Rıza Köçer, Çiğli halkı ve 9 aydır Çiğli Belediyesi demektir. Failleri önce yargı önünde, sonra cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli değişim sürecine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır. Rantı kesilenlerdir. İmar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiğli halklı ile birlikte Çiğli'de şer odaklarına geçit vermeyeceğiz."

Şehit Harmankaya'nın kız kardeşi Nurdan Gizem Erbiliballı da kardeşinin "görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir" felsefesine uyduğunu belirterek, "Benim kardeşim kahraman bir Türk askeriydi. O canı pahasına mücadele etmiştir." dedi.

Köçer'in de katıldığı törende "Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya"nın adının bulunduğu kaidenin açılışı yapıldı.

Köçer, 11 Ocak'ta Ataşehir Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada düzenlenen silahlı saldırıyı yara almadan atlatmıştı.