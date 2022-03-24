Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti - Son Dakika

Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç (58), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Malkoç, mide rahatsızlığı şikayeti nedeniyle yakınları tarafından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan muayene ve tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 5 çocuk babası Malkoç, tedaviye alındı.
Malkoç, yapılan anjiyo sırasında, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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