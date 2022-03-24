Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti

24.03.2022 20:03
Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti

Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç (58), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç (58), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Malkoç, mide rahatsızlığı şikayeti nedeniyle yakınları tarafından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan muayene ve tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 5 çocuk babası Malkoç, tedaviye alındı.

Malkoç, yapılan anjiyo sırasında, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
İzmir'deki bir mahallenin kent planı 'kadınlar için' hazırlandı İzmir'deki bir mahallenin kent planı 'kadınlar için' hazırlandı Kadın dostu şehir planı projesi tanıtıldı Kadın dostu şehir planı projesi tanıtıldı

Çiğli Belediyesi, Kalp Krizi, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Takımda yeni düzenleme! Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:25 Adliye çıkışı yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 20:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement