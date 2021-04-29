Çiğli Belediyesi çalışanları 1 Mayıs'ı erken kutladı - Son Dakika

İzmir'de Çiğli Belediyesi çalışanları, pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararı nedeniyle kutlanamayacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramını; sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Şantiye Tesislerinde kutladı.

Çiğli Belediyesi çalışanları, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağı açıklanan tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramını erken kutladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK Genel-İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, iş yeri sendika temsilcileri ve belediye emekçilerinin katıldığı kutlama, Şantiye Tesislerinde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde kutlamanın yapılacağı alan dip bucak temizlendi. Sosyal mesafenin sağlanabilmesi için kutlamaya katılacak kişilerin duracağı yerler işaretlendi. Görevli personeller, alana giriş çıkışlarda yoğunluk oluşmaması için sık sık uyarılarda bulundu.

Başkan Gümrükçü: " 1 Mayıs ruhunu yaşatıyoruz"

Yaşanan salgın dolayısıyla 1 Mayıs İşçi Bayramının iki yıldır kitlesel olarak kutlanamadığı ifade eden Başkan Gümrükçü, "Toplum olarak tüm alışkanlıklarımızı ve normallerimizi değiştiren Covid-19 salgını maalesef ki 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlama şeklimizi de değiştirdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İşçi Bayramını, Çiğlimiz için emeğin ve alın terinin merkezi olan Şantiye Tesislerimizde tüm tedbirleri alarak kutladık. Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları ve halkımızın tepkileri gösteriyor ki bir yılı aşkın bir süredir devam eden Pandemi döneminde birlik olarak başarılı bir mücadele örneği gösterdik" dedi.

"Çalışacağız, büyüteceğiz, bölüşeceğiz"

Gümrükçü, "Bu zorlu süreçte bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da geçmiş dönemlerden belediye emekçilerimize karşı üzerimize düşen sorumlulukların tamamını yerine getirdik. Toplu İş Sözleşmesi sürecini çok iyi bir zam oranıyla noktaladık. İşçimize promosyon ödemelerini yaptık. Bu aşamadan sonra iş yerimizde demokrasinin kurumsallaşması adına yuvarlak masa toplantıları düzenleyeceğiz. Tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarla eleştiri ve özeleştiri süreçlerini işleteceğiz. Böylece hem emekçilerimizin haklarını koruyacak hem de daha kaliteli hizmet üretme noktasında fikir alışverişinde bulunacağız. Kentimizin geleceği için hep beraber çalışacağız, hep beraber büyüteceğiz, hep beraber bölüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal mesafeyi sağlayan sopalar eşliğinde halaylar çekildi. - İZMİR