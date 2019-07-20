Son Dakika Haberleri: Çiğli Belediyesi, gençleri satranç masasında buluşturuyor
Son Dakika Güncel Haber

Çiğli Belediyesi, gençleri satranç masasında buluşturuyor

1 saat önce

"Gülümseyen Çiğli" ilkesiyle hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Çiğli Belediyesi, Yaz Spor Okulları kapsamında başlattığı kursların eğitimini hız kesmeden sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi, gençleri satranç masasında buluşturuyor, System.String[]
"Gülümseyen Çiğli" ilkesiyle hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Çiğli Belediyesi, Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları kapsamında başlattığı kursların eğitimini hız kesmeden sürdürüyor. Açılan satranç kursuna yoğun ilgi yaşanırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü satranç kursiyerlerini ziyaret etti.

İlçede yaşayan bireylere sosyal aktivite alanları oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan satranç kursları, faaliyetlerine deneyimli eğitmenler aracılığıyla devam ediyor. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere down sendromlu gençlerin de katıldığı satranç kursları, cuma günleri 10: 00 ile 15: 30 saatleri arasında eski belediye binasında veriliyor.

Senem ile maç yaptı

Başkan Gümrükçü'nün ziyaret ettiği ve müsabakaları izlediği kurslarda çekişmeli ve eğlenceli anlar da yaşanıyor. Başkan Utku Gümrükçü ile girdiği maçı kazanan down sendromlu Senem'in mutluluğu görülmeye değerdi. Kursiyerler ve ebeveynlerin memnuniyetlerini dile getirdikleri bu hizmet ile Çiğli Belediyesi, vatandaşlardan takdir topluyor.

"Çocukların zihinsel gelişimlerini destekliyoruz"

Başkan Utku Gümrükçü, çeşitli branşlarda açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi yaşandığını belirterek, özellikle satranç kursuna çocukların büyük keyifle devam ettiğini belirtti. Çocukların birçok yönden gelişimine katkı sunan satranç kurslarına down sendromlu gençleri de kabul ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Çocuklarımızın sosyalleşmesini ve gelişimlerine katkı sunulmasını amaçlıyoruz. Down sendromlu gençlerimizi de aramızda görmek istedik. Satranç kursumuza katılıyorlar. Onların da sosyalleşmesi bizim için önemli" dedi. - İZMİR
Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiğli Belediyesi, gençleri satranç masasında buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]