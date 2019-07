Çiğli Belediyesi, gençleri satranç masasında buluşturuyor

"Gülümseyen Çiğli " ilkesiyle hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Çiğli Belediyesi , Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Okulları kapsamında başlattığı kursların eğitimini hız kesmeden sürdürüyor. Açılan satranç kursuna yoğun ilgi yaşanırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü satranç kursiyerlerini ziyaret etti.İlçede yaşayan bireylere sosyal aktivite alanları oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan satranç kursları, faaliyetlerine deneyimli eğitmenler aracılığıyla devam ediyor. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere down sendromlu gençlerin de katıldığı satranç kursları, cuma günleri 10: 00 ile 15: 30 saatleri arasında eski belediye binasında veriliyor.Senem ile maç yaptıBaşkan Gümrükçü'nün ziyaret ettiği ve müsabakaları izlediği kurslarda çekişmeli ve eğlenceli anlar da yaşanıyor. Başkan Utku Gümrükçü ile girdiği maçı kazanan down sendromlu Senem'in mutluluğu görülmeye değerdi. Kursiyerler ve ebeveynlerin memnuniyetlerini dile getirdikleri bu hizmet ile Çiğli Belediyesi, vatandaşlardan takdir topluyor."Çocukların zihinsel gelişimlerini destekliyoruz"Başkan Utku Gümrükçü, çeşitli branşlarda açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi yaşandığını belirterek, özellikle satranç kursuna çocukların büyük keyifle devam ettiğini belirtti. Çocukların birçok yönden gelişimine katkı sunan satranç kurslarına down sendromlu gençleri de kabul ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Çocuklarımızın sosyalleşmesini ve gelişimlerine katkı sunulmasını amaçlıyoruz. Down sendromlu gençlerimizi de aramızda görmek istedik. Satranç kursumuza katılıyorlar. Onların da sosyalleşmesi bizim için önemli" dedi. - İZMİR